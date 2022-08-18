Şanlıurfa'da doktora diploma yırttıran saldırganlar tahliye edildi

Şanlıurfa'da hasta yakınlarının saldırısına uğrayan doktor Şeyhmus Baraş, olayın ardından diplomasını yırtıp mesleği bıraktığını açıklamıştı. Baraş'ı darp eden 3 saldırgan davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi.

Haberler 18.08.2022 - 15:59

Şanlıurfa'da doktora diploma yırttıran saldırganlar tahliye edildi

'da doktoru döven 3 saldırgana mahkeme, ikinci duruşmada tahliye kararı verdi. 

Dava Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Doktor Şeyhmus Baraş, olay günü yaşananları anlattı.

Sanıkların, kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, bunun üzerine tartışma çıkınca da saldırdıklarını söyledi.

Daha sonra üç tutuklu sanık ifade verdi.

Mahkeme sanıkların tahliyesine karar verdi. Şeyhmus Baraş, 27 Haziran'da 3 hasta yakınının saldırısına uğramıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakılınca, adliyenin önünde diplomasını yırtıp, mesleği bıraktığını açıklamıştı.

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