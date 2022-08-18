Şanlıurfa'da doktora diploma yırttıran saldırganlar tahliye edildi

Şanlıurfa'da doktoru döven 3 saldırgana mahkeme, ikinci duruşmada tahliye kararı verdi.

Dava Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Doktor Şeyhmus Baraş, olay günü yaşananları anlattı.

Sanıkların, kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, bunun üzerine tartışma çıkınca da saldırdıklarını söyledi.

Daha sonra üç tutuklu sanık ifade verdi.

Mahkeme sanıkların tahliyesine karar verdi. Şeyhmus Baraş, 27 Haziran'da 3 hasta yakınının saldırısına uğramıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakılınca, adliyenin önünde diplomasını yırtıp, mesleği bıraktığını açıklamıştı.