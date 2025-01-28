Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

'nın Viranşehir ilçesi Büyük Bardakçı Mahallesi'nde sulama yaptığı sondaj kuyusunun şalterini kapatmak isteyen Halil Dalgın (59) akıma kapıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dalgın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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