Şanlıurfa'da elektrik denetim ekibine saldırı

Şirketten yapılan açıklamada, kırsal Başören ve Şeyhzeliha mahallelerinde kaçak elektrik kontrolü yapan ekibe bazı mahalle sakinlerince düzenlenen saldırıda A.U. ve M.S'nin yaralandığı belirtildi.



Hastaneye kaldırılan 2 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilen açıklamada, saldırıyla ilgili 1 kişinin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, saldırıya uğrayan çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.



Bu tür olayların hem çalışma arkadaşlarının hem de şirketin güvenliğine yönelik ciddi tehditler oluşturduğuna işaret eden Arvas, şunları kaydetti:



"Saldırıya uğrayan çalışma arkadaşlarımızın sağlık durumunun yakından takip edileceğini ve gerekli tüm desteğin sağlanacağını belirtmek isterim. Aynı zamanda hukuki alanda da tüm gerekli adımlar atılacak.

Fiziki saldırı, darp ve hakaretlere maruz kalan ekiplerimiz, canları pahasına görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Özellikle kırsalda ve tarım arazilerinde karşılaştığımız bu tür olaylar, güvenli ve sürdürülebilir elektrik dağıtım hizmeti sunmamıza engel olmakla beraber kesintisiz kamu hizmeti verilmesini de engelliyor."