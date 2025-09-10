Şanlıurfa'da eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eniştesi Mehmet Buğdaycı'yı öldürdüğü iddiasıyla aranan M.B. saklandığı adreste yakalandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 Eylül'de eniştesini öldürdükten sonra firar eden M.B'nin Hasırlı Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

M.B, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Öte yandan M.B'nin hırsızlık suçundan 17 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve izinli çıktığı cezaevine dönmediği öğrenildi.

