Şanlıurfa'da eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eniştesi Mehmet Buğdaycı'yı öldürdüğü iddiasıyla aranan M.B. saklandığı adreste yakalandı.
Şanlıurfa Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 Eylül'de eniştesini öldürdükten sonra firar eden M.B'nin Hasırlı Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
M.B, düzenlenen operasyonla yakalandı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Öte yandan M.B'nin hırsızlık suçundan 17 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve izinli çıktığı cezaevine dönmediği öğrenildi.
