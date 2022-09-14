Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünce, yargı mensuplarının da içerisinde olduğu kamu görevlilerine eylem hazırlığında oldukları belirtilen 4 terörist, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yakalandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.09.2022 - 11:22

Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile iltisaklı 4 şüphelinin, aralarında yargı mensuplarının da bulunduğu Suruç bölgesinde görev yapan kamu görevlilerine eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

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