Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

EMRİNİ YERİNE GETİRMEYEN ÖRGÜT MENSUBUNU İNFAZ ETTİ



Terörist Kurtoğlu, sorgusunda, birkaç ay önce beraberindeki "Hogir" kod adlı PKK/KCK terör örgüt mensubuna eylem talimatı verdiğini, bunu yerine getirmeyeceğini söyleyen teröristi öldürdüğünü ve yakalandığı evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.



Operasyonun düzenlendiği ikamet bahçesinde polis tarafından yapılan aramalarda, toprağa gömülü ve çürümüş vaziyette bir erkek örgüt mensubu cesedi bulundu.



Yakalanan PKK/KCK'lı Kurtoğlu'nun, Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.