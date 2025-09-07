Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da Kerem Şeker yönetimindeki otomobil, Karaköprü ilçesi Sezginler Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan sürücünün eşi Meral Şeker, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile 2 çocuğu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Ölüm
- Şanlıurfa Karaköprü