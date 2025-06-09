Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü

Şanlıurfa'da Vural Demir idaresindeki traktör, Şanlıurfa-Suruç Karayolu'nun 25’inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.



Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Velad Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılar burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

