Şanlıurfa'da Viranşehir-Ceylanpınar Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil ile karşı yönden gelen Muhammed Mutak'ın (36) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.
Kazada, sürücü Mutak ile motosikletteki Yasir Musa (25) olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler, savcının incelemesinin arından Viranşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 Suriyeli yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'da Viranşehir-Ceylanpınar Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil ile karşı yönden gelen Muhammed Mutak'ın (36) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.