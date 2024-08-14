Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

'da Berat Ergin (34) idaresindeki 34 JT 0236 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolu Yücelen Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki Reşit Baskın (84) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Zeri Ergin (64) ve Civan Ergin (1) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Zeri Ergin, kurtarılamadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Seyithan İzsiz kimdir? AK Parti Milletvekili Seyithan İzsiz'in biyografisi

Seyithan İzsiz kimdir? AK Parti Milletvekili Seyithan İzsiz'in biyografisi

Van'da trafik kazası: 5 yaralı

Van'da trafik kazası: 5 yaralı

Sokak köpeklerine mama götürürken minibüs çarpan kadın hayatını kaybetti

Sokak köpeklerine mama götürürken minibüs çarpan kadın hayatını kaybetti

Ahırın çatısı çöktü, mahsur kalan bir kişi kurtarıldı

Ahırın çatısı çöktü, mahsur kalan bir kişi kurtarıldı

Ahmet Ersagun Yücel kimdir? AK Parti Milletvekili Ersagun Yücel'in biyografisi

Ahmet Ersagun Yücel kimdir? AK Parti Milletvekili Ersagun Yücel'in biyografisi

Birçok ilçede denize girmek yasaklandı

Birçok ilçede denize girmek yasaklandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...