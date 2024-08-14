Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da Berat Ergin (34) idaresindeki 34 JT 0236 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolu Yücelen Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada, otomobildeki Reşit Baskın (84) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Zeri Ergin (64) ve Civan Ergin (1) yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan Zeri Ergin, kurtarılamadı.