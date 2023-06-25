Şanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kazada, araçlardaki Haşim Demir (37), Muhammet Berat Demir (10), Hivda Nur Demir (7), Osman D. ve Celal M. yaralandı.



Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçlardan çıkarttığı yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Haşim Demir (37), Muhammet Berat Demir (10) ve Hivda Nur Demir (7) kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.