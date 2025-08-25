Şanlıurfa'da feci kaza: Anne ve babasından kaçan çocuğa otomobil çarptı
Şanlıurfa'da anne ve babasından kaçan 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, yaklaşık 10 metre savruldu.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ara sokakta bekleyen 3 yaşındaki B.A.İ.'nin yanına giden anne ve babası motosiklete bindirmek istedi.
Motosiklete binmek istemeyen küçük çocuk, anne ve babasından kaçarak caddeye doğru koştu.
Motosikletten inen anne ve baba ise çocuğun peşinden koştu.
OTOMOBİL ÇARPTI
Trafiğin yoğun olduğu Viranşehir Caddesine çıkan çocuğa, M.İ.’nin kullandığı otomobil çarptı.
10 METRE SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yaklaşık 10 metre savrulurken olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, durumunun ağır olduğu gerekçesiyle ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi.
Öte yandan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
