Şanlıurfa'da feci kaza: Anne ve babasından kaçan çocuğa otomobil çarptı

Trafiğin yoğun olduğu Viranşehir Caddesine çıkan çocuğa, M.İ.’nin kullandığı otomobil çarptı.

Motosikletten inen anne ve baba ise çocuğun peşinden koştu.

Motosiklete binmek istemeyen küçük çocuk , anne ve babasından kaçarak caddeye doğru koştu.

Şanlıurfa ’nın Ceylanpınar ilçesinde ara sokakta bekleyen 3 yaşındaki B.A.İ.'nin yanına giden anne ve babası motosiklete bindirmek istedi.

Olay sonrası çocuğun yardımına koşan anne-baba ve çevredekiler

10 METRE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yaklaşık 10 metre savrulurken olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, durumunun ağır olduğu gerekçesiyle ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.