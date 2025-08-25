Şanlıurfa'da feci kaza: Anne ve babasından kaçan çocuğa otomobil çarptı

Şanlıurfa'da anne ve babasından kaçan 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, yaklaşık 10 metre savruldu.

’nın Ceylanpınar ilçesinde ara sokakta bekleyen 3 yaşındaki B.A.İ.'nin yanına giden anne ve babası motosiklete bindirmek istedi.

Motosiklete binmek istemeyen küçük , anne ve babasından kaçarak caddeye doğru koştu.

Motosikletten inen anne ve baba ise çocuğun peşinden koştu.

OTOMOBİL ÇARPTI

Trafiğin yoğun olduğu Viranşehir Caddesine çıkan çocuğa, M.İ.’nin kullandığı otomobil çarptı.

Şanlıurfa'da feci kaza: Anne ve babasından kaçan çocuğa otomobil çarptı - 1 Olay sonrası çocuğun yardımına koşan anne-baba ve çevredekiler

10 METRE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle küçük yaklaşık 10 metre savrulurken olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, durumunun ağır olduğu gerekçesiyle ilk müdahalenin ardından ’ya sevk edildi.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

