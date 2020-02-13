Şanlıurfa'da feci kaza: Aynı aileden 3 ölü

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Ahmet Akçiçek idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Kızlar Mahallesi yakınlarında önünde ilerleyen Vedat Demirel yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.



Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Akçiçek ile yanında bulunan Ömer ve Sedriye Akçiçek, olay yerinde hayatını kaybetti.



Ağır yaralanan Zülfikar Akçiçek ise 112 Acil Servis ekibince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri, TIR şoförü Demirel'in ifadesine başvurdu.

