Şanlıurfa'da feci kaza: Baba ile 6 aylık oğlu öldü, anne ağır yaralı

Hilvan-Siverek kara yolunun 12'nci kilometresinde eczacı Ceyhun Kafadenk'in (36) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 APK 111 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ceyhun Kafadenk ve 6 aylık oğlu Mehmet Akif'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Fatma Kafadenk (28) ise Hilvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baba-oğulun cansız bedenleri otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Fatma Kafadenk’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.