Şanlıurfa'da feci kaza: TIR'a ok gibi saplandı

Serhat Çelik (22) yönetimindeki otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda sürücüsü öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.



Kazada sürücü ile otomobildeki Veysel (24) ve Mehmet Çelik (31) yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.