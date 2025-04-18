Şanlıurfa'da feci kaza: Üç ölü, iki yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Halil Acar yönetimindeki 25 DF 691 plakalı otomobil, kırsal Yardımcı Mahallesi yolunda Hasan Aslan'ın kullandığı 34 LG 5767 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Acar'ın kullandığı otomobil takla attı.

Kazada Amar Baydil, Hasan Aslan ve Ali Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı Abdülaziz Aslan ve İbrahim Acar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.