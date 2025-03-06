Şanlıurfa'da feci kaza: Aynı aileden iki can kaybı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil şarampole devrildi. Kazada aynı aileden iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Siverek-Diyarbakır Karayolu'nun 13’üncü kilometresinde öğle saatlerinde Ramazan Öngün’ün (65) kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ramazan Öngün ile Vesile Öngün’ün (50) yaşamını yitirdiğini belirledi
Yaralanan Hanifi Öngün (30) Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ramazan ve Vesile Öngün’ün cansız bedenleri ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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