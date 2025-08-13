Şanlıurfa'da feci olay: Elektrik akımına kapılıp, direkten düştü

Şanlıurfa'da tamir için elektrik direğine çıkan Kadir Kayış, akıma kapılarak metrelerce yükseklikten düştü. Kayış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

'da iddiaya göre, elektrik arızası yaşayan bir zincir marketin sahibi, tamir için elektrik ustası 41 yaşındaki Kadir Kayış'ı çağırdı.

Marketin bulunduğu bölgeye gelen Kayış, direğe tırmandı.

AKIMINA KAPILDI

Direğin üst kısmına ulaştığında, temas ettiği kablodan akıma kapılan Kayış, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Çevredekiler büyük panik yaşarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kayış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kayış'ın düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansırken, durumunun ağır olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

