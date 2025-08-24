Şanlıurfa'da fıkra gibi olay: Toroslar karıştı

Otomobilini aynı renk, marka ve modeldeki manav Şaban Bilgin'in otomobilinin yanına park eden Polat, alışveriş yapmaya başladı.

İKİSİ DE AYNI MODEL

İddiaya göre, 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mevlüt Polat, aynı zamanda akrabası olan Şaban Bilgin'in işlettiği manav dükkanına gitti.

Şanlıurfa'da Toros model otomobiller karıştı, bir sürücü başka birinin arabasıyla eve gitti.

GERÇEK EVDE ORTAYA ÇIKTI

Eve giden Polat, eşyaları indirip taşıması için oğlundan yardım istedi.

Babasının yardımına giden oğlu, otomobilin kendilerine ait olmadığını fark etti.

Mevlüt Polat, kısa süren şaşkınlığın ardından yanlış otomobili eve getirdiğini anladı.

Eşyalarını indiren Polat, tekrar manav dükkanına giderek otomobili Şaban Bilgin'e teslim etti.

Şaban Bilgin de otomobillerin karıştığını Mevlüt Polat geri getirdiğinde fark etti.