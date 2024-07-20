Şanlıurfa’da Fırat Nehri’nde ceset bulundu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'nde bir kişi ölü bulundu.

Şanlıurfa’da Fırat Nehri’nde ceset bulundu

Edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'nde bir kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, bot yardımı ile su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi kıyıya çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşadığı belirlenen Ali Sinan Ekmen'e ait ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öne Çıkan Video

"Çok genç senatör, en yaşlı başkan": Biden'ın siyasi kariyeri

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...