Şanlıurfa’da fırtına: Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

Şanlıurfa’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve yağmur hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar ağaçları devirirken, yağmur ise yolları göle çevirdi.

Şanlıurfa’da fırtına: Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

Hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı ’da akşam saatlerinde fırtına ve sürprizi yaşandı. Aniden başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.

İş yerleri ile dükkanların önündeki eşyaları etrafa savuran rüzgar nedeniyle şehri toz dumanı kapladı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Fırtınanın ardından başlayan şiddetli yağmur ise 5 dakikada yolları göle çevirdi.

Bazı iş yerlerini su basarken, rögarlardan su fışkırdı. Vatandaşlar, rüzgarda uçan malzemelerini yakalamak için büyük mücadele verdi.

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