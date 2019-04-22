Olay, sabah saatlerinde Seyfioğlu Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında meydana geldi.
Mustafa Yurteri yönetimindeki 42 FBM 06 plakalı malzeme yüklü TIR, freninin boşalması üzerine pazara daldı. TIR, pazarın girişinde bulunan bir minibüse çarparak durabildi. Pazarın yeni kuruluyor olması ve sabah saatlerinde kalabalık olmaması büyük bir faciayı önledi.
Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında, kazaya karışan TIR ve hasar gören minibüs kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa’da freni boşalan TIR pazara daldı
İHATürkiye
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen malzeme yüklü TIR pazara daldı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.
Olay, sabah saatlerinde Seyfioğlu Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında meydana geldi.