Şanlıurfa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı.



Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Atık malzemelerin tutuşmasıyla başlayan yangını gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek daha fazla yayılmadan söndürmeyi başardı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

