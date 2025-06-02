Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 16 öğrenci hastanelik oldu
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 16 öğrenci yedikleri yemekten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Ümmü Gülsüm Kız Anadolu Lisesi öğrencilerinin bazılarının yedikleri yemeğin ardından fenalaşması üzerine okula sağlık ekipleri çağrıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 16 öğrenci, ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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