Şanlıurfa’da halk otobüsü alev alev yandı

Şanlıurfa’da seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı.



Seyrantepe Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen 63 BD 703 plakalı halk otobüsü, arıza yaptı. Aracın motor kısmından duman çıktığını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına park ederek, yolcuları tahliye edip, itfaiyeye haber verdi.



Alevler kısa sürede büyüyüp, otobüsü sardı.

Otobüs, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi Alev topuna dönen otobüs, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.