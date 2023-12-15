Şanlıurfa’da halk otobüsü alev alev yandı

Şanlıurfa’da seyir halindeki otobüste yangın çıktı. Aracın motor kısmında başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.

Şanlıurfa’da halk otobüsü alev alev yandı

’da seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı.

Seyrantepe Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen 63 BD 703 plakalı halk otobüsü, arıza yaptı. Aracın motor kısmından duman çıktığını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına park ederek, yolcuları tahliye edip, itfaiyeye haber verdi.

Alevler kısa sürede büyüyüp, otobüsü sardı.

Şanlıurfa’da halk otobüsü alev alev yandı - 1 Otobüs, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Alev topuna dönen , ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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