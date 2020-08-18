Şanlıurfa'da 'HES kodu onayı' dönemi başladı

Şanlıurfa'da corona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu onayı, kamu kurum ve kuruluşlarına girişten mevlit, düğün gibi etkinliklere varıncaya kadar her yerde istenecek.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştü.



Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurul yeni kararlar aldı.



Özellikle her alanda HES kodu onayı kontrolü yapılacağı bildirilen kararlar şöyle;



Kentte yapılacak düğün, sünnet, mevlit, sıra gecesi gibi etkinlikler en geç saat 23.00'te sonlandırılacak.



Davetli ve misafirlerin, işletmelerde görevlendirilmiş personel tarafından, 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulaması yapılacak, sorgulamada 'riskli kişi' olarak belirlenenlerin girişleri engellenecek ve bu durum kolluk kuvvetlerine bildirilecek.



Halay gibi yakın temasla oynanan oyun ve danslara izin verilmeyecek.



Orkestra ekibi ve müzisyenlerin siperlik kullanmaları sağlanacak.



Düğün, sünnet, mevlit, sıra gecesi gibi etkinliklerde valilikçe görevlendirilmiş memur bulundurularak yukarıda belirtilen kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecek, uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılacak.



Özel araçlarla ile giriş yapan veya ilden çıkış yapan kişilerin ilsınırlarındaki kontrol noktalarında 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulaması yapılacak ve sorgulamada Covid-19 pozitif hasta olup, evde/ikametinde kalmasına karar verildiği belirlenen kişilerin tespiti halinde ile giriş ve çıkışları yasaklanacak.



Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde görevli bir personel marifetiyle 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden vatandaşların HES uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılacak.

