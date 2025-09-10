Şanlıurfa'da Hükümet Konağı'nda korkutan yangın

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi Sedat Aban Caddesi'nde bulunan Hükümet Konağı'nın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında, Hükümet Konağı'nda hasar oluştu.