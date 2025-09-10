Şanlıurfa'da Hükümet Konağı'nda korkutan yangın

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki Hükümet Konağı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu.

'nın Hilvan ilçesi Sedat Aban Caddesi'nde bulunan Hükümet Konağı'nın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında, Hükümet Konağı'nda hasar oluştu.

