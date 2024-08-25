Şanlıurfa'da huzur uygulaması: 52 gözaltı

Şanlıurfa'da emniyet ve jandarma birimleri tarafından huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda aranan 52 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da huzur uygulaması: 52 gözaltı

'da ve emniyet ekiplerince "huzur uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamaya bin 282 kolluk personeli katıldı. Uygulama çerçevesinde 22 bin 144 kişi sorgulandı, 7 bin 148 araç kontrol edildi, 442 iş yeri denetlendi. 239 araca para cezası uygulanırken, 51 araçta trafikten men edildi. 19 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, aranmakta olan 52 şüpheli ise yakalandı.

Araç, işyeri ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 100 gram esrar, 37 gram sentetik uyuşturucu, 2 çalıntı motosiklet, 2 adet tescilsiz motosiklet ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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