Şanlıurfa’da içme suyu açıklaması

Şehrimizde yaşanan sel felaketi sonrasında veremediğimiz şebeke suyumuz bugün itibariyle tekrar içme suyu değerlerine yükselmiştir.



GÖNÜL RAHATLIĞIYLA İÇEBİLİRSİNİZ.



22 Mart Dünya Su gününde şehrimize tekrardan kaliteli içme suyunu temin etmenin mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz.