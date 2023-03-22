Şanlıurfa’da içme suyu açıklaması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yaptığı açıklamada, şehirde yaşanan sel felaketi sonrasında veremedikleri şebeke suyunun bugün itibarıyla tekrar içme suyu değerlerine yükseldiğini belirtti.
Şebeke suyunun gönül rahatlığıyla içilebileceğini vurgulayan Beyazgül, "22 Mart Dünya Su Gününde şehrimize tekrardan kaliteli içme suyunu temin etmenin mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz." ifadesini kullandı.
Şehrimizde yaşanan sel felaketi sonrasında veremediğimiz şebeke suyumuz bugün itibariyle tekrar içme suyu değerlerine yükselmiştir.— Zeynel Abidin BEYAZGÜL (@zabeyazgul) March 22, 2023
GÖNÜL RAHATLIĞIYLA İÇEBİLİRSİNİZ.
22 Mart Dünya Su gününde şehrimize tekrardan kaliteli içme suyunu temin etmenin mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz.