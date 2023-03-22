Şanlıurfa’da içme suyu açıklaması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, selden etkilenen kentte şebeke suyunun tekrar içilebileceğini bildirdi.

Şanlıurfa’da içme suyu açıklaması
Şanlıurfa'da kente yeniden şebeke suyu verilmeye başlandı
Şanlıurfa'da kente yeniden şebeke suyu verilmeye başlandı Haberi Görüntüle

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yaptığı açıklamada, şehirde yaşanan sel felaketi sonrasında veremedikleri şebeke suyunun bugün itibarıyla tekrar içme suyu değerlerine yükseldiğini belirtti.

Şebeke suyunun gönül rahatlığıyla içilebileceğini vurgulayan Beyazgül, "22 Mart Dünya Su Gününde şehrimize tekrardan kaliteli içme suyunu temin etmenin mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

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