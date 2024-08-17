Şanlıurfa'da iki aile arasında borç-alacak kavgası: 3 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da husumetli akraba iki aile arasında borç- alacak nedeniyle çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki aile arasında borç-alacak kavgası: 3 ölü, 4 yaralı

'da İmambakır Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen akraba iki aile arasında borç- alacak nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada İbrahim Halil Baynaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ve isimleri öğrenilmeyen 6 kişi ise kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Baynaz’ın cenazesi de yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi. Polis ekipleri olayların daha fazla büyümemesi için mahallede önlem aldı.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ 

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ali Baynaz (33) ve Ali İlingi (29) de doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Böylece olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Seyir halindeki tır alev alev yandı

Seyir halindeki tır alev alev yandı

Çöplük yangını büyümeden kontrol altına alındı

Çöplük yangını büyümeden kontrol altına alındı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Malatya'da bıçakla yaralanan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Malatya'da bıçakla yaralanan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mersin'de feci kazada araçlar hurda yığınına döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'de feci kazada araçlar hurda yığınına döndü: 1 ölü, 1 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...