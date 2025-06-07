Şanlıurfa’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga

Şanlıurfa'da iki grup arasında sokak ortasında çıkan taşlı sopalı kavgada üç kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşu iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, her iki aile bireylerinin de katılmasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

tarafları güçlükle ayırırken, kavgada üç kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin bazı kişileri gözaltına aldığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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