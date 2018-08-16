Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk ile onu kurtarmaya çalışan ablası boğuldu.



Alınan bilgiye göre, Arıkök Mahallesi yakınlarında tarım işçiliği yapan Suriyeli İbrahim ailesinin 10 yaşındaki kızı Kefa İbrahim, sulama kanalından kovayla su almak isterken kanala düştü.



Kardeşinin suya düştüğünü gören Aycan İbrahim (16) de kardeşini kurtarmak için kanala atladı. Akıntıya kapılan iki kardeş, bir süre sonra gözden kayboldu.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen su altı kurtarma polis ekibi, yaptığı aramada iki kardeşin cansız bedenlerini sudan çıkardı.



Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırılan kardeşlerin cenazeleri, daha sonra otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Suriyeli Hamo ve Hazne İbrahim çiftinin çocuklarıyla birlikte ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Kobani (Ayn el-Arap) kentinden kaçarak Türkiye'ye geldiği ve tarım işçiliği yaparak geçimlerini sağladıkları öğrenildi.