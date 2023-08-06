Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, - Gaziantep kara yolunun Suruç ilçesi bağlantı yolunda yaşandı.

Burhan T.’nin kullandığı otomobil ile Hacı P.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Burhan T. ve Hacı P. ile birlikte Makbule P., Meral P., Leyla P., Fatma Yıldız P. ve Vahit Polat yaralandı.

nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırdı. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Vahit Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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