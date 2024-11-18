Şanlıurfa'da iki ton bozuk tatlı ile kuruyemiş ele geçirildi

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ile Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Evren Sanayi Sitesi’ndeki işletmede denetim gerçekleştirdi.



Denetimde bozulmuş ve içinde böceklerin bulunduğu 2 ton tatlı ve 200 kilogram fıstık ile ceviz içi ele geçirildi.



Tatlı ve kuruyemişlere imha edilmek üzere el konuldu.



Para cezası kesilen işletmeyle ilgili yasal işlem yapıldı.