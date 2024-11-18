Şanlıurfa'da iki ton bozuk tatlı ile kuruyemiş ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimde 2 ton bozuk tatlı ile fıstık ve ceviz içi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da iki ton bozuk tatlı ile kuruyemiş ele geçirildi

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Kontrol Birimi ile Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Evren Sanayi Sitesi’ndeki işletmede denetim gerçekleştirdi.

Denetimde bozulmuş ve içinde böceklerin bulunduğu 2 ton tatlı ve 200 kilogram fıstık ile ceviz içi ele geçirildi.

Tatlı ve kuruyemişlere imha edilmek üzere el konuldu.

Para cezası kesilen işletmeyle ilgili yasal işlem yapıldı.

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