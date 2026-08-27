Şanlıurfa'da iki yolcu otobüsü çarpıştı, 13 kişi yaralandı
27.08.2026 01:39
Son Güncelleme: 27.08.2026 01:39
IHA
Siverek'te otobüsler çarpıştı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Fethi P'nin kullandığı yolcu otobüsü ile Uğurcan E'nin kullandığı yolcu otobüsü, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüslerdeki 13 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.