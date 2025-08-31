Şanlıurfa'da inşaat işçilerinin taşlı sopalı kavgası kamerada

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesindeki Göbeklitepe Konutları şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, dün öğleden sonra şantiyede çalışan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taşlı, sopalı ve yumruklu kavga, çevredekilerin müdahalesine rağmen uzun süre devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde işçilerin birbirine saldırdığı, çevredekilerin ise ayırmakta güçlük çektiği anlar yer aldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.