Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi öldü
02.12.2025 02:23
Anadolu Ajansı
Foto: Arşiv
AA
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Viranşehir'in Dumlupınar Mahallesi'nde bir inşaatın 2'nci katında çalışan Celal Akıncı (46) dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılan Akıncı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.