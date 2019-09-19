Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı ortak çalışma kapsamında, Topçu Meydanı ile Topçular Caddesi'nde mevzuata uymayan işyeri tabelaları kaldırıldı.
Arapça tabelaların kaldırılması sırasında işyeri sahiplerin ekiplere yardımcı olduğu görüldü. Söz konusu uygulamanın devam edeceği bildirildi.
Haliliye Belediyesi, Türkçe tabela kullanılması konusunda esnafa bir süre önce uyarıda bulunmuştu.
Şanlıurfa'da işyerlerindeki Arapça tabelalar kaldırıldı
Anadolu AjansıTürkiye
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde işyerlerindeki Arapça yazılı tabela, LED ışık ve posterler kaldırıldı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı ortak çalışma kapsamında, Topçu Meydanı ile Topçular Caddesi'nde mevzuata uymayan işyeri tabelaları kaldırıldı.