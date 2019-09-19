Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı ortak çalışma kapsamında, Topçu Meydanı ile Topçular Caddesi'nde mevzuata uymayan işyeri tabelaları kaldırıldı.

Arapça tabelaların kaldırılması sırasında işyeri sahiplerin ekiplere yardımcı olduğu görüldü. Söz konusu uygulamanın devam edeceği  bildirildi.

Haliliye Belediyesi, Türkçe tabela kullanılması konusunda esnafa bir süre önce uyarıda bulunmuştu.