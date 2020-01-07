Şanlıurfa'da izinsiz kazıda 4. yüzyıla ait mozaik ortaya çıktı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Müzesi yakınlarında sit alanı olarak ilan edilmiş bölgedeki bir evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.



Operasyonda kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kazıda kullandığı 2 kürek, kazma, delici ve matkaba el kondu.



İnşaat halindeki evin bodrum katında, tünel kanalıyla girilen bir mezar odasının tabanında 280x280 santimetre ebatında mozaik bulundu.



4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen mozaikte o dönemin aile bireylerinin giysileriyle tasvir edildiği öğrenildi. Şanlıurfa Müze Müdürlüğü uzmanlarınca incelenen mozaik koruma altına alındı.

