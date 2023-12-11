Şanlıurfa’da jandarma ile eylem yapan işçiler arasında gerginlik: 92 gözaltı

Şanlıurfa’da bir tekstil firması önünde 15 gündür eylem yapan işçiler ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Çıkan tartışmada 92 kişi gözaltına alındı. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren işçiler, demir bariyerleri yıkmaya çalışınca jandarma TOMA’yla tazyikli su sıkıp müdahale etti.

Şanlıurfa’da jandarma ile eylem yapan işçiler arasında gerginlik: 92 gözaltı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

1’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasında, 7 işçinin sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atıldıkları iddiası üzerine başlatılan eylem, 15 gündür sürüyor.

İşçilerin eyleminde bugün gerginlik yaşandı.

Bulundukları alandan fabrika önüne gelmek isteyen işçilere, ekipleri izin vermedi.

Şanlıurfa’da jandarma ile eylem yapan işçiler arasında gerginlik: 92 gözaltı - 1

Yaşanan gerginlikte 92 kişi gözaltına alındı.

Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren işçilerin, demir bariyeri yıkması üzerine jandarma ekipleri TOMA’yla tazyikli su sıkara toplanan grubu dağıttı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...