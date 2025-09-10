Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale, Birecik, Eyyübiye ve Suruç ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 3 tüfek, 3 şarjör, 457 mermi, 20 yazılı ve boş senet, 2 alacak verecek defteri, cep telefonu, 100 gram uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme, 9 gram uyuşturucu ile 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

​​​​​​​Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

