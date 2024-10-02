Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 12 bin 400'ü doldurulmuş 41 bin 400 bandrolsüz makaron, 12 bin 148 paket gümrük kaçağı sigara ile 125 gümrük kaçağı puro ve 1 tabanca ele geçirildi.



Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.