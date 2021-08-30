Şanlıurfa'da kadın cinayeti: Eşini boğarak öldürdü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde eşini boğan kişi, polise teslim oldu.



Olay, sabah saatlerinde Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Tokay ile eşi Hediye Tokay arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Ahmet Tokay, ellerini bağladığı eşi Hediye Tokay'ın başını su dolu kovaya sokarak boğdu.



Eşi öldükten sonra Ahmet Tokay, durumu bildirdiği polis ekiplerine teslim oldu.

Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.