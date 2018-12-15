Şanlıurfa'da Dahiliye Uzmanı Dr. Ebru Kılıç Güneş, mesai sonrasında, aracına binerken yanına gelen bir hastanın saldırısına uğradı.



Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dahiliye Uzmanı Ebru Kılıç Güneş'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.A. tutuklandı.

Mesai sonrasında evine gitmek üzere hastaneden ayrılan Dahiliye Uzmanı Güneş'in, dün bir hasta tarafından darbedilmesi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Güneş'in ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.A'yı gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.



Görev yaptığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Dr. Güneş, olay günü yaşadıklarını anlattı.



Dr. Ebru Kılıç Güneş, İzmir'de vatani görevini yapan ve kendisinden "çürük raporu" isteyen S.A. tarafından darbedildiğini öne sürerek, şu iddialarda bulundu:



"Hasta erin, benim bölümle çok alakası yok. Daha önce göğüs hastalıkları bölümüne geliyor ve oradan 3 ay hava değişimi alıyor. Bunun üzerine Sağlık Kurulu'na gelerek 'benim tedavim üç aydan fazla sürüyor' dedi. Ben de bu anlamda 6 ay rapor verilebileceğine ilişkin görüş belirttim. Ama kuruldan 4 ay kararı çıktı. O anda hiçbir olumsuzluk yansıtmadı bize ama çıkışta beni takip etti. Aslında arkamda birinin olduğunu hissettim. Sonrasında tenha bir yerde önümü kesti. 'Nereye gidiyorsun, sen bana nasıl çürük raporu vermezsin' diyerek darbetmeye başladı. Maalesef bu olumsuzluklar bitmeyecek, her yerde olan şeyler, inşallah bu kadar ucuz kurtulabiliriz. Allah tüm sağlık çalışanlarını korusun. Bu kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."



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