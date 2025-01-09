Şanlıurfa'da kadın terörist teslim oldu

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG üyesi kadın terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Şanlıurfa'da kadın terörist teslim oldu

örgütü PKK/PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu bölgelerde çözülmeler sürüyor.

İl Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, 10 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılarak Irak'ın kuzeyine götürülen, Gara, Hakurk, Haftanin ve Sincar'da uzun yıllar faaliyet gösteren, son yıllarda Suriye'de ağır silah ve el yapımı patlayıcı eğitimi aldığı belirlenen kadın terörist, teslim olması için ikna edildi. Terör örgütünden kaçan kadın terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucunda son bir ay içerisinde teslim olan terörist sayısı 5 oldu.

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