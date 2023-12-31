Şanlıurfa'da kafenin önünde oturanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’da kafenin önünde oturanlara bir araçtan silahla açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kafenin önünde oturanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
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Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir internet kafenin önünde oturanlara bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırı sonucu Veli Ç. (26), İ.C.Ö. (15), İ.T. (16), Yusuf A. (14) ve Sadık G. (20) yaralandı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusuf A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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