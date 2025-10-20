Şanlıurfa'da kahreden ölüm: Kepçenin altında kalan bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kepçenin altında kalan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da kahreden ölüm: Kepçenin altında kalan bebek hayatını kaybetti

Küptepe Mahallesi'nde, inşaata malzeme taşıyan Eyüp Çakmak (33) idaresindeki iş makinesi, evinin yakınlarında oyun oynayan Ahsen Kış'a (1) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kepçe operatörü Çakmak, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

