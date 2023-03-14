Şanlıurfa'da kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Depremin vurduğu Şanlıurfa'da kalıcı konutların yapımına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle inşa edilecek kalıcı konut çalışmalarına ilişkin video yayımladı.

Kurum, paylaşımında, "Bilimsel, güçlü ve hızlı. TOKİ ile dirençli şehirlerimizi bu anlayışla inşa ediyoruz. Bilimden şaşmadan, hızlı hareket ederek, güçlü adımlarla Şanlıurfa Birecik'te de başladık." ifadelerini kullandı.



Videoda, Şanlıurfa'da da kalıcı konutlar için çalışmaların başladığı belirtilerek, Şanlıurfa'nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde ilk kazmanın vurulduğu bilgisi paylaşıldı.