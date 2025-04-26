Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sürücüleri belirlenemeyen otomobil ile yük kamyonu çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak ters döndü.

YARALANAN OLMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ölü ya da yaralının olmadığı kazada, trafik akışı ekipler tarafından kontrollü şekilde sağlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

