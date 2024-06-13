Şanlıurfa'da kamyonet ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da kamyonet ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kamyonet ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

'da Mehmet Cemal Bayar yönetimindeki kamyonet, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 26'ncı kilometresinde İhsan Kaya idaresindeki panelvanla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüste yolcu olarak bulunan Mehmet Varol kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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